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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Кальяри
Аталанта - Кальяри: обзор матча 02 сентября 2018
Аталанта
02.09.2018, воскресенье, 21:30
Италия. Серия А, 3 тур
0 : 1
Завершен
Кальяри
45'
Н. Барелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Кальяри
82'
Желтая карточка
Д. Дессена
52'
Желтая карточка
А. Ионицэ
Желтая карточка
М. де Рон
47'
45'
ГОЛ! 0:1!
Н. Барелла
Желтая карточка
Б. Джимсити
44'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
33
Дарио Срна
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
29
Риккардо Дага
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Бериша
6
Джимсити
23
Манчини
33
Хатебур
6
Аднан
15
де Рон
5
Масиелло
8
Фройлер
8
Пашалич
24
Ригони
91
Сапата
3-5-2
28
Краньо
24
Клаван
19
Романья
33
Срна
19
Кастро
17
Ионицэ
23
Барелла
19
Падоин
26
Брадарич
25
Сау
30
Паволетти
Остались в запасе
Аталанта
Кальяри
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
77
Рафаэль
ВР
29
Риккардо Дага
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Остались в запасе
77
Рафаэль
ВР
29
Риккардо Дага
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Аталанта - Кальяри
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
1 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
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