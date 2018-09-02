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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Фортуна
РБ Лейпциг - Фортуна: обзор матча 02 сентября 2018
РБ Лейпциг
02.09.2018, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Фортуна
68'
Ж. Огустен
47'
М. Циммерманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Фортуна
74'
Желтая карточка
А. Хоффманн
ГОЛ! 1:1!
Ж. Огустен
68'
47'
ГОЛ! 0:1!
М. Циммерманн
Пас отдал
Н. Гисельман
34'
Желтая карточка
М. Соботтка
28'
Желтая карточка
Н. Гисельман
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
77
Брума
ЛВ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Фортуна
23
Каан Айхан
ВР
1
Михаэль Ренсинг
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Фортуна
26
Диего Контенто
ЛЗ
14
Доди Лукебакио
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
3-3-2-2
25
Гулачи
4
Сараччи
2
Упамекано
20
Мукиэле
31
Илсанкер
6
Демме
44
Кампль
10
Форсберг
77
Брума
97
Огустен
11
Вернер
3-2-1-2
23
Айхан
25
Циммерманн
35
Камински
8
Циммер
27
Моралес
17
Гисельман
31
Соботтка
33
Дукщ
10
Хеннингс
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Фортуна
38
Ивон Мвого
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
14
Доди Лукебакио
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
26
Диего Контенто
ЛЗ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Остались в запасе
38
Ивон Мвого
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Остались в запасе
14
Доди Лукебакио
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
26
Диего Контенто
ЛЗ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Маркус Анфанг
Статистика матча РБ Лейпциг - Фортуна
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 2
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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