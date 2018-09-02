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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Знамя Труда - Псков
Знамя Труда - Псков: обзор матча 02 сентября 2018
Знамя Труда
02.09.2018, воскресенье, 14:00
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 7 тур
1 : 0
Завершен
Псков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Знамя Труда - Псков
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Знамя Труда
Товарищеские матчи
Локомотив
8 : 0
03.07.2026
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Динамо СПб
3 : 0
01.11.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Знамя Труда
2 : 0
25.10.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Ротор-2
0 : 3
18.10.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Знамя Труда
3 : 1
11.10.2025
Зенит
Псков
Россия. Кубок, 1 раунд
Псков
1 : 2
31.07.2024
Луки-Энергия
Россия. Кубок, 1/256 финала
Псков
2 : 3
02.08.2023
Луки-Энергия
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 16 тур
Звезда
0 : 1
02.11.2019
Псков
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 15 тур
Псков
0 : 2
26.10.2019
Ленинградец
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 14 тур
Велес
6 : 0
18.10.2019
Псков
Информация о матче
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Псков
«Локомотив» забил 8 безответных голов в товарищеском матче
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