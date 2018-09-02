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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Эспаньол
Алавес - Эспаньол: обзор матча 02 сентября 2018
Алавес
02.09.2018, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 3 тур
2 : 1
Завершен
Эспаньол
57'
Борха
59'
Р. Собрино
42'
Л. Баптистао (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Эспаньол
90'
+3
Желтая карточка
Л. Баптистао
ГОЛ! 2:1!
Р. Собрино
Пас отдал
Джони
59'
ГОЛ! 1:1!
Борха
57'
45'
+3
Желтая карточка
Б. Иглесиас
44'
Желтая карточка
С. Дардер
42'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Баптистао
Желтая карточка
Ф. Пачеко
40'
Желтая карточка
В. Лагвардия
39'
Желтая карточка
М. Гарсия
19'
Желтая карточка
М. Вакасо
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
24
Джони
ЛВ
19
Ману Гарсия
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Эспаньол
12
Дидач Вила
ВР
13
Диего Лопес
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
25
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
18
Бурги
ЛВ
27
Антонио Перера
ЦП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Эспаньол
13
Роберто
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
30
Эрнан Перес
ЦФ
4-2-1-3
1
Пачеко
5
Дуарте
3
Марипан
5
Лагвардия
20
Агиррегабирия
19
Гарсия
22
Вакасо
24
Джони
17
Борха
11
Гомес
19
Собрино
1-2-3-3
12
Вила
22
Эрмосо
25
Рока
5
Лопес
10
Дардер
21
Лопес
23
Гранеро
7
Иглесиас
12
Баптистао
9
Гарсия
Остались в запасе
Алавес
Эспаньол
27
Антонио Перера
ЦП
3
Адриан Марин
ЛЗ
1
Антонио Сивера
ВР
23
Химо Наварро
ПЗ
18
Бурги
ЛВ
27
Патрик Твумаси
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
21
Оскар Мелендо
ПВ
13
Роберто
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
27
Антонио Перера
ЦП
3
Адриан Марин
ЛЗ
1
Антонио Сивера
ВР
23
Химо Наварро
ПЗ
18
Бурги
ЛВ
27
Патрик Твумаси
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Остались в запасе
21
Оскар Мелендо
ПВ
13
Роберто
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Алавес - Эспаньол
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
1 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
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