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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Амьен
Сент-Этьен - Амьен: обзор матча 02 сентября 2018
Сент-Этьен
02.09.2018, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 4 тур
0 : 0
Завершен
Амьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Амьен
Желтая карточка
О. Селнаэс
70'
63'
Желтая карточка
Т. Монконду
Желтая карточка
В. Хазри
58'
Желтая карточка
Я. Салибу
36'
33'
Желтая карточка
Б. Зунгу
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
24
Лоик Перрен
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Оле Селнаэс
ОП
5
Реми Кабелла
АП
99
Луи Диони
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
34
Бонгани Зунгу
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
19
Хуан Отеро
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
70
Арно Норден
ЛВ
10
Ассане Диуссе
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
7
Саман Годдос
АП
21
Рафал Курзава
ЦФ
4-2-1-3
16
Руффье
24
Перрен
3
Суботич
15
Колоджейчак
26
Дебюши
6
М'Вила
10
Селнаэс
5
Кабелла
10
Хазри
93
Салибу
99
Диони
4-1-2-3
1
Гютне
17
Крафт
3
Аденьон
18
Дибасси
21
Лефор
6
Монконду
34
Зунгу
8
Гнаоре
11
Конате
7
Мендоса
19
Отеро
Остались в запасе
Сент-Этьен
Амьен
70
Арно Норден
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
7
Саман Годдос
АП
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
21
Рафал Курзава
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
70
Арно Норден
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Остались в запасе
7
Саман Годдос
АП
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
21
Рафал Курзава
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Сент-Этьен - Амьен
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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