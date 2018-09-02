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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Рейнджерс
Селтик - Рейнджерс: обзор матча 02 сентября 2018
Селтик
02.09.2018, воскресенье, 14:00
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Рейнджерс
62'
О. Нтчам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Рейнджерс
85'
Желтая карточка
К. Голдсон
ГОЛ! 1:0!
О. Нтчам
Пас отдал
Д. Форрест
62'
50'
Желтая карточка
А. МакГрегор
Желтая карточка
О. Эдуард
37'
Желтая карточка
С. Браун
10'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Том Рогич
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
14
Ови Эджария
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
8
Эбуэ Куасси
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Райан Кристи
АП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Рейнджерс
20
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
16
Энди Халлидэй
ЦП
4-3-2-1
1
Гордон
63
Тирни
28
Боята
20
Айер
23
Лустиг
10
Нтчам
8
Браун
42
МакГрегор
7
Рогич
49
Форрест
29
Эдуард
1-3-1-1
1
МакГрегор
6
Голдсон
14
Эджария
37
Эрфилд
8
Джек
77
Кент
9
Лафферти
Остались в запасе
Селтик
Рейнджерс
19
Скотт Бэйн
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
8
Эбуэ Куасси
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Райан Кристи
АП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
20
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
16
Энди Халлидэй
ЦП
Главный тренер
Данни Рель
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
8
Эбуэ Куасси
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Райан Кристи
АП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Остались в запасе
20
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
16
Энди Халлидэй
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Данни Рель
Статистика матча Селтик - Рейнджерс
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
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