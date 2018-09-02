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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Марсель
Монако - Марсель: обзор матча 02 сентября 2018
Монако
02.09.2018, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 4 тур
2 : 3
Завершен
Марсель
48'
Ю. Тилеманс
53'
Р. Фалькао
45+1'
К. Митроглу
74'
Ф. Товен
90'
В. Жермен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Марсель
90'
ГОЛ! 2:3!
В. Жермен
Пас отдал
Ф. Товен
77'
Желтая карточка
Ж. Амави
74'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Товен
Пас отдал
Х. Сакаи
ГОЛ! 2:1!
Р. Фалькао
53'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Тилеманс
48'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
К. Митроглу
Пас отдал
Д. Пайет
Желтая карточка
К. Глик
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Монако
30
Сейду Си
ВР
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
10
Адама Траоре
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Марсель
1
Флориан Эскале
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
8
Бубакар Камара
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
4-2-1-2-1
16
Бенальо
3
Баррека
15
Глик
21
Жемерсон
39
Хенрикс
15
Айт Беннассер
14
Аолу
18
Тилеманс
9
Лопеш
7
Грандсир
9
Фалькао
4-1-2-2-1
16
Пеле
70
Сарр
2
Сакаи
23
Рами
23
Амави
14
Густаво
8
Сансон
8
Строотман
10
Пайет
7
Окампос
11
Митроглу
Остались в запасе
Монако
Марсель
96
Кевин Н'Дорам
ОП
30
Сейду Си
ВР
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
10
Адама Траоре
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
8
Бубакар Камара
ОП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
1
Флориан Эскале
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
20
Максим Лопес
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
96
Кевин Н'Дорам
ОП
30
Сейду Си
ВР
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
10
Адама Траоре
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Остались в запасе
8
Бубакар Камара
ОП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
1
Флориан Эскале
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
20
Максим Лопес
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Монако - Марсель
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
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