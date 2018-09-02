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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Гранада - Осасуна
Гранада - Осасуна: обзор матча 02 сентября 2018
Гранада
02.09.2018, воскресенье, 22:00
Испания. Сегунда, 3 тур
2 : 0
Завершен
Осасуна
7'
А. Рамос
62'
А. Вадильо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Осасуна
Желтая карточка
В. Диас
86'
70'
Желтая карточка
Ойер
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Вадильо
62'
ГОЛ! 1:0!
А. Рамос
Пас отдал
А. Вадильо
7'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Руй Силва
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
17
Куини
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
19
Анхель Монторо
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Осасуна
23
Рубен
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
20
Иманол Гарсия
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Гранада
24
Алехандро Посо
ПЗ
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
35
Мигель Олавиде
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
23
Брэндон
ЦФ
3-1-1-1
91
Бриноли
16
Диас
3
Мартинес
17
Куини
19
Монторо
14
Вадильо
20
Рамос
3-1-1-2
23
Рубен
22
Видаль
15
Гарсия
18
Клер
6
Ойер
20
Гарсия
10
Торрес
14
Гарсия
Остались в запасе
Гранада
Осасуна
24
Алехандро Посо
ПЗ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
11
Энрике Барха
ПВ
1
Хуан Перес
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
35
Мигель Олавиде
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
24
Алехандро Посо
ПЗ
Остались в запасе
11
Энрике Барха
ПВ
1
Хуан Перес
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
35
Мигель Олавиде
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Гранада - Осасуна
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Стадион:
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