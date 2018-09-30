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    Расписание матчей 30-09-2018

    август 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    сентябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    октябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2018, 27 тур
    30 сентября, воскресенье
    01:00
    Америка Минейро
    0:0
    Коринтианс
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    03:00
    Баия
    0:0
    Фламенго
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    17:00
    Палмейрас
    3:1
    Крузейро
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    22:00
    Атлетико Минейро
    5:2
    Спорт Ресифи
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    22:00
    Ботафого
    2:2
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    22:00
    Интернасьонал
    2:1
    Витория
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    22:00
    Сантос
    1:0
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    США. МЛС 2018
    30 сентября, воскресенье
    02:00
    Ди Си Юнайтед
    5:0
    Монреаль Импакт
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    02:30
    Коламбус
    0:0
    Филадельфия Юнион
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    02:30
    Торонто
    4:1
    Нью-Инглэнд Революшн
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    03:00
    Миннесота Юнайтед
    2:1
    Нью-Йорк Сити
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    03:30
    Хьюстон
    3:2
    Сан-Хосе
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    05:00
    Лос-Анджелес Гэлакси
    3:0
    Ванкувер Уайткепс
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    05:30
    Портленд
    0:0
    Даллас
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    20:00
    Нью-Йорк Ред Буллз
    2:0
    Атланта Юнайтед
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Восток (2018/2019), 11 тур
    30 сентября, воскресенье
    09:00
    Чита
    1:1
    Динамо
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2018/2019), 14 тур
    30 сентября, воскресенье
    09:00
    Луч
    2:2
    Томь
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    11:00
    СКА-Хабаровск
    2:1
    Факел
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    13:00
    Сибирь
    2:1
    Балтика
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    14:00
    Тюмень
    3:2
    Шинник
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    16:00
    Пари НН
    1:0
    Зенит-2
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    17:00
    Чертаново
    2:6
    Сочи
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    17:00
    Мордовия
    0:1
    Спартак-2
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    18:00
    Армавир
    2:2
    Ротор
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 9 тур
    30 сентября, воскресенье
    12:00
    Рубин (мол)
    0:2
    Кр. Советов (мол)
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    12:00
    Спартак М (мол)
    4:0
    Ростов (мол)
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2018, 28 тур
    30 сентября, воскресенье
    12:00
    Иртыш
    1:0
    Атырау
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    12:00
    Кызыл-Жар
    1:0
    Кайсар
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    12:00
    Шахтер
    1:0
    Акжайык
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    14:00
    Кайрат
    6:1
    Актобе
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    15:00
    Астана
    3:0
    Жетысу
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    15:00
    Тобол
    1:0
    Ордабасы
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2018/2019), 7 тур
    30 сентября, воскресенье
    13:00
    Алькоркон
    2:0
    Реал Ов
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    17:00
    Малага
    1:0
    Райо Махадаонда
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    19:00
    Альмерия
    2:0
    Реус Депортиу
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    19:00
    Осасуна
    0:0
    Нумансия
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    21:00
    Эстремадура
    2:2
    Эльче
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    21:30
    Химнастик
    1:3
    Депортиво
    Матч завершен
    Испания. Примера (2018/2019), 7 тур
    30 сентября, воскресенье
    13:00
    Уэска
    1:1
    Жирона
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    17:15
    Вильярреал
    0:1
    Вальядолид
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    19:30
    Леванте
    2:1
    Алавес
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    21:45
    Бетис
    1:0
    Леганес
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2018/2019), 11 тур
    30 сентября, воскресенье
    13:00
    Урал-2
    5:0
    Лада-Тольятти
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    14:00
    Зенит-Ижевск
    2:1
    Уфа-2
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    15:00
    Звезда
    1:1
    Носта
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    16:00
    КАМАЗ
    1:2
    Нефтехимик
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    16:00
    Сызрань-2003
    0:1
    Челябинск
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2018/2019), 11 тур
    30 сентября, воскресенье
    13:00
    Вендсюссель
    2:1
    Копенгаген
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    15:00
    Эсбьерг
    0:0
    Орхус
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    17:00
    Ольборг
    0:1
    Оденсе
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    19:00
    Брондбю
    1:2
    Хорсенс
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2018, 23 тур
    30 сентября, воскресенье
    13:00
    Смолевичи
    0:2
    Торпедо
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    15:00
    Динамо-Брест
    4:0
    Слуцк
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    17:00
    Торпедо-БелАЗ
    2:0
    Витебск
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    19:45
    БАТЭ
    2:1
    Динамо
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2018/2019), 7 тур
    30 сентября, воскресенье
    13:15
    Хераклес
    2:1
    Эммен
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    15:30
    АЗ Алкмаар
    2:2
    Зволле
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    15:30
    Де Графсхап
    2:1
    Виллем II
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    15:30
    Гронинген
    1:1
    Утрехт
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    17:45
    Фейеноорд
    2:1
    Витесс
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 7 тур
    30 сентября, воскресенье
    13:30
    Сивасспор
    2:0
    Бурсаспор
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    16:00
    Гезтепе
    3:2
    Коньяспор
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    19:00
    Ризеспор
    3:0
    Фенербахче
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2018/2019), 7 тур
    30 сентября, воскресенье
    13:30
    Болонья
    2:1
    Удинезе
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    16:00
    Кьево
    0:1
    Торино
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    16:00
    Фиорентина
    2:0
    Аталанта
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    16:00
    Фрозиноне
    1:2
    Дженоа
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    19:00
    Парма
    1:0
    Эмполи
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    21:30
    Сассуоло
    1:4
    Милан
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2018/2019), 10 тур
    30 сентября, воскресенье
    14:00
    Десна
    0:2
    Ворскла
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    17:00
    Заря
    0:0
    Львов
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    17:00
    Черноморец
    0:1
    Мариуполь
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    19:30
    Арсенал
    0:1
    Динамо
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019), 11 тур
    30 сентября, воскресенье
    14:00
    Ротор (мол)
    0:3
    Торпедо
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2018/2019), 9 тур
    30 сентября, воскресенье
    14:00
    Анжи
    2:1
    Зенит
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    16:30
    Краснодар
    3:0
    Динамо
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    19:00
    Спартак
    0:1
    Ростов
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019), 10 тур
    30 сентября, воскресенье
    15:00
    СКА
    2:2
    Черноморец
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    16:00
    Ангушт
    1:1
    Спартак-Нальчик
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    16:00
    Машук-КМВ
    2:2
    Академия им. Понедельника
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    16:00
    Алания
    1:0
    Легион
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    17:00
    Дружба
    1:0
    Краснодар-3
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    18:00
    Чайка
    0:0
    Кубань
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2018/2019), 7 тур
    30 сентября, воскресенье
    15:30
    Ливингстон
    1:0
    Рейнджерс
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2018/2019), 9 тур
    30 сентября, воскресенье
    15:30
    Андерлехт
    0:0
    Сент-Труйден
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    19:00
    Остенде
    1:3
    Стандард
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    21:00
    Антверпен
    2:2
    Гент
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2018/2019), 9 тур
    30 сентября, воскресенье
    15:30
    Маттерсбург
    2:1
    Адмира Ваккер
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    15:30
    Хартберг
    0:1
    Аустрия
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    18:00
    ЛАСК
    0:0
    Штурм
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2018/2019), 5 тур
    30 сентября, воскресенье
    16:00
    Аполлон Смирнис
    0:2
    Паниониос
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    18:15
    Левадиакос
    0:2
    Атромитос
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    19:00
    Арис
    2:0
    Астерас
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    20:30
    Олимпиакос
    0:1
    ПАОК
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2018/2019), 8 тур
    30 сентября, воскресенье
    16:00
    Ренн
    1:1
    Тулуза
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    18:00
    Монпелье
    3:0
    Ним
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    22:00
    Лилль
    3:0
    Марсель
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2018/2019), 10 тур
    30 сентября, воскресенье
    16:00
    Баник
    2:1
    Славия
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    19:00
    Теплице
    1:2
    Яблонец
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019), 11 тур
    30 сентября, воскресенье
    16:00
    Олимп-Долгопрудный
    7:1
    Псков-747
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    16:00
    Торпедо Вл
    1:1
    Казанка
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2018/2019), 6 тур
    30 сентября, воскресенье
    16:30
    Айнтрахт
    4:1
    Ганновер-96
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    19:00
    Аугсбург
    4:1
    Фрайбург
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2018/2019), 9 тур
    30 сентября, воскресенье
    17:00
    Лугано
    2:2
    Базель
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    17:00
    Люцерн
    1:3
    Сьон
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    17:00
    Цюрих
    0:0
    Ксамакс
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2018/2019), 6 тур
    30 сентября, воскресенье
    18:00
    Насьональ
    0:3
    Санта-Клара
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    20:30
    Витория Гимараеш
    1:1
    Витория Сетубал
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    22:30
    Белененсеш
    0:3
    Брага
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2018/2019), 7 тур
    30 сентября, воскресенье
    18:00
    Кардифф
    1:2
    Бернли
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2018, 24 тур
    30 сентября, воскресенье
    19:00
    Волеренга
    3:2
    Старт
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    19:00
    Лиллестрем
    3:2
    Стабек
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    19:00
    Ранхейм
    2:1
    Кристиансунн
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    19:00
    Хаугесунд
    1:0
    Буде-Глимт
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    19:00
    Сарпсборг 08
    0:1
    Стремсгодсет
    Матч завершен
    30 сентября, воскресенье
    21:00
    Мольде
    1:0
    Русенборг
    Матч завершен
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