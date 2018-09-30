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АПЛ 2026/2027
Кардифф - Бернли
Кардифф - Бернли: обзор матча 30 сентября 2018
Кардифф
30.09.2018, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Бернли
60'
Д. Мерфи
51'
Й. Берг Гудмундссон
70'
С. Воукс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Бернли
90'
+3
Желтая карточка
А. Леннон
87'
Желтая карточка
М. Лоутон
Замена
Г. Мадин
️️️️
Д. Роллс
79'
72'
Замена
К. Вуд
️️️️
М. Выдра
Замена
Д. Уорд
️️️️
К. Зохоре
71'
70'
ГОЛ! 1:2!
С. Воукс
Пас отдал
Й. Берг Гудмундссон
Желтая карточка
Г. Каннингэм
69'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мерфи
Пас отдал
Б. Экюэль-Манга
60'
51'
ГОЛ! 0:1!
Й. Берг Гудмундссон
Пас отдал
Э. Вествуд
45'
+1
Желтая карточка
Э. Вествуд
27'
Замена
К. Лонг
️️️️
Д. Тарковски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
32
Джо Роллс
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Бернли
1
Джо Харт
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Кардифф
28
Брайн Мерфи
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
14
Бобби Рид
АП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Бернли
22
Том Хитон
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
3-2-3-2
13
Этеридж
8
Каннингэм
14
Бамба
5
Экюэль-Манга
13
Патерсон
23
Моррисон
32
Роллс
6
Камараса
31
Артер
23
Мерфи
7
Зохоре
4-1-3-2
1
Харт
38
Лоутон
15
Ми
18
Тэйлор
6
Тарковски
8
Вествуд
7
Гудмундссон
4
Корк
12
Леннон
19
Воукс
11
Выдра
7
Зохоре
25
Уорд
25
Уорд
7
Зохоре
32
Роллс
14
Мадин
14
Мадин
32
Роллс
6
Тарковски
13
Лонг
13
Лонг
6
Тарковски
11
Выдра
9
Вуд
9
Вуд
11
Выдра
Остались в запасе
Кардифф
Бернли
28
Брайн Мерфи
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
14
Бобби Рид
АП
Главный тренер
Нил Уорнок
22
Том Хитон
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
14
Бобби Рид
АП
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Кардифф - Бернли
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
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