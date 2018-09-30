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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Удинезе
Болонья - Удинезе: обзор матча 30 сентября 2018
Болонья
30.09.2018, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 7 тур
2 : 1
Завершен
Удинезе
42'
Ф. Сантандер
82'
Р. Орсолини
32'
И. Пуссетто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Удинезе
90'
+1
Желтая карточка
Д. Мачис
ГОЛ! 2:1!
Р. Орсолини
Пас отдал
Ф. Матиелло
82'
72'
Желтая карточка
В. Бехрами
69'
Желтая карточка
Р. Де Пауль
Желтая карточка
А. Надь
58'
54'
Желтая карточка
И. Пуссетто
Желтая карточка
М. Сванберг
47'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Сантандер
42'
32'
ГОЛ! 0:1!
И. Пуссетто
Пас отдал
Р. Де Пауль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
5
Данило
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Удинезе
12
Николас
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
72
Антонин Барак
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
4-4-2
1
Скорупски
5
Данило
33
Калабрези
87
Де Майо
14
Матиелло
21
Джемаили
7
Крейчи
32
Сванберг
6
Надь
9
Сантандер
11
Фальчинелли
3-5-1-1
1
Скуффет
5
Троост-Эконг
17
Нуйтинк
33
Самир
7
Де Пауль
8
Мандрагора
42
Фофана
85
Бехрами
17
Стригер Ларсен
23
Пуссетто
15
Ласанья
Остались в запасе
Болонья
Удинезе
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
11
Дарвин Мачис
ЛВ
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
12
Николас
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
72
Антонин Барак
АП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Остались в запасе
11
Дарвин Мачис
ЛВ
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
12
Николас
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
72
Антонин Барак
АП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Болонья - Удинезе
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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