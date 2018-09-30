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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Химнастик - Депортиво
Химнастик - Депортиво: обзор матча 30 сентября 2018
Химнастик
30.09.2018, воскресенье, 21:30
Испания. Сегунда, 7 тур
1 : 3
Завершен
Депортиво
86'
К. Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химнастик - Депортиво
86'
ГОЛ! 0:1!
К. Сантос
56'
Желтая карточка
К. Фернандес Луна
Начало матча
Статистика матча Химнастик - Депортиво
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Химнастик
Испания. Кубок, 1/64 финала
Атлетико Балеарес
2 : 0
30.10.2025
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Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
0 : 1
04.12.2024
Уэска
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
1 : 2
30.10.2024
Химнастик
Испания. Кубок, 1/64 финала
Ориуэла
0 : 0
01.11.2023
Химнастик
Испания. Кубок, 1/16 финала
Химнастик
1 : 2
05.01.2023
Осасуна
Депортиво
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
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