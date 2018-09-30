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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Ним
Монпелье - Ним: обзор матча 30 сентября 2018
Монпелье
30.09.2018, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 8 тур
3 : 0
Завершен
Ним
28'
А. Ойонго
45+9'
А. Делор (П)
78'
Г. Лаборд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Ним
ГОЛ! 3:0!
Г. Лаборд
Пас отдал
Ф. Мойе
78'
Желтая карточка
А. Ойонго
62'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Делор
45'
+9
45'
+8
Желтая карточка
А. Бриансон
45'
+2
Желтая карточка
М. Диалло
42'
Желтая карточка
Э. Либой
ГОЛ! 1:0!
А. Ойонго
28'
Желтая карточка
Р. Агилар
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
91
Флоран Мойе
АП
9
Анди Делор
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
14
Эрве Либой
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
14
Антонен Бобишон
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
20
Рено Рипар
ПВ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
10
Жуниор Самбья
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
22
Факундо Пирис
ЦП
17
Жереми Порсан-Клеман
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Ним
1
Баптист Валетт
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
9
Клеман Депрес
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
3-4-1-2
23
Леком
3
Мендеш
3
Конгре
31
Коцца
8
Ойонго
6
Скири
6
Ле Таллек
2
Агилар
91
Мойе
9
Лаборд
9
Делор
4-2-3-1
13
Бернардони
22
Алакуш
14
Либой
23
Бриансон
27
Мауасса
14
Бобишон
5
Диалло
20
Рипар
9
Тиуб
99
Буанга
9
Гийом
Остались в запасе
Монпелье
Ним
6
Поль Ласн
ОП
10
Жуниор Самбья
ПЗ
17
Жереми Порсан-Клеман
ЦФ
16
Димитри Берто
ВР
22
Факундо Пирис
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
1
Баптист Валетт
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
9
Клеман Депрес
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Остались в запасе
6
Поль Ласн
ОП
10
Жуниор Самбья
ПЗ
17
Жереми Порсан-Клеман
ЦФ
16
Димитри Берто
ВР
22
Факундо Пирис
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
1
Баптист Валетт
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
9
Клеман Депрес
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Статистика матча Монпелье - Ним
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
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