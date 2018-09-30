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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Ростов
Спартак - Ростов: обзор матча 30 сентября 2018
Спартак
30.09.2018, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Ростов
67'
А. Зуев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Ростов
81'
Замена
А. Юсупов
️️️️
Т. Калачев
Замена
З. Луиш
️️️️
Д. Комбаров
77'
Замена
И. Попов
️️️️
С. Ханни
71'
67'
ГОЛ! 0:1!
А. Зуев
Пас отдал
Т. Калачев
65'
Замена
А. Зуев
️️️️
А. Ионов
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
А. Самедов
64'
60'
Замена
В. Кьяртанссон
️️️️
Э. Шомуродов
23'
Желтая карточка
С. Паршивлюк
13'
Желтая карточка
Т. Калачев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛП
20
Фернандо
ОП
94
Софьян Ханни
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
15
Николай Рассказов
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПАЗ
8
Александр Гацкан
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
2
Тимофей Калачев
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
37
Жан Маер
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
3-1-4-1-1
98
Максименко
23
Комбаров
14
Джикия
16
Боккетти
20
Фернандо
10
Мельгарехо
94
Ханни
47
Зобнин
19
Самедов
15
Рассказов
4
Адриано
4-2-2-1-1
31
Абаев
15
Ингасон
16
Вилюш
6
Сигурдссон
7
Скопинцев
18
Паршивлюк
8
Гацкан
99
Гулиев
2
Калачев
11
Ионов
14
Шомуродов
19
Самедов
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
19
Самедов
94
Ханни
71
Попов
71
Попов
94
Ханни
23
Комбаров
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
23
Комбаров
11
Ионов
17
Зуев
17
Зуев
11
Ионов
2
Калачев
4
Юсупов
4
Юсупов
2
Калачев
14
Шомуродов
9
Кьяртанссон
9
Кьяртанссон
14
Шомуродов
Остались в запасе
Спартак
Ростов
8
Михаил Игнатов
АП
32
Артем Ребров
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Массимо Каррера
30
Сергей Песьяков
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
37
Жан Маер
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
8
Михаил Игнатов
АП
32
Артем Ребров
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
88
Александр Ташаев
ПВ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
37
Жан Маер
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Спартак - Ростов
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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