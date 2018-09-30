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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Вальядолид
Вильярреал - Вальядолид: обзор матча 30 сентября 2018
Вильярреал
30.09.2018, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 7 тур
0 : 1
Завершен
Вальядолид
53'
Л. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Вальядолид
85'
Желтая карточка
Н. Мартинес
82'
Желтая карточка
Кико
Желтая карточка
С. Касорла
60'
53'
ГОЛ! 0:1!
Л. Суарес
Желтая карточка
К. Бакка
45'
36'
Желтая карточка
Д. Чоп
Желтая карточка
М. Гаспар
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Санти Касорла
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
70
Карлос Бакка
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
20
Фернандо Калеро
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
21
Мичел
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
2
Антонито
ЦП
29
Леонардо Суарес
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Вильярреал
1
Андрес
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
16
Мануэль Итурра
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Вальядолид
13
Йоель Родригес
ВР
23
Ануар
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
20
Кеко
ЦП
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
11
Иви
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Асенхо
27
Гонсалес
4
Руис
26
Мори
24
Коста
2
Гаспар
8
Касорла
14
Тригерос
8
Форнальс
7
Морено
70
Бакка
3-4-1-1
1
Масип
17
Мойяно
22
Кико
22
Мартинес
4
Алькарас
2
Антонито
29
Суарес
21
Мичел
19
Вилья
9
Чоп
Остались в запасе
Вильярреал
Вальядолид
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
1
Андрес
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
13
Йоель Родригес
ВР
23
Ануар
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
20
Кеко
ЦП
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
11
Иви
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
1
Андрес
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
23
Ануар
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
20
Кеко
ЦП
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
11
Иви
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Вильярреал - Вальядолид
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
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