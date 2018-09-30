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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Малага - Райо Махадаонда
Малага - Райо Махадаонда: обзор матча 30 сентября 2018
Малага
30.09.2018, воскресенье, 17:00
Испания. Сегунда, 7 тур
1 : 0
Завершен
Райо Махадаонда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Райо Махадаонда
Желтая карточка
Ф. Рикка
68'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
22'
Начало матча
Статистика матча Малага - Райо Махадаонда
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Райо Махадаонда
Испания. Кубок, 1/64 финала
Райо Махадаонда
1 : 4
28.10.2025
Талавера
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
3 : 1
13.11.2022
Райо Махадаонда
Испания. Кубок, 1/16 финала
Райо Махадаонда
0 : 5
06.01.2022
Атлетико
Испания. Кубок, 2 раунд
Райо Махадаонда
1 : 0
14.12.2021
Малага
Испания. Кубок, 1 раунд
Эльденсе
0 : 1
02.12.2021
Райо Махадаонда
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
Новости команд
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Малага
Райо Махадаонда
Ла Лига: шансы «Осасуны» и «Малаги» на победу в матче 13-го тура
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