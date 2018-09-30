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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Алавес
Леванте - Алавес: обзор матча 30 сентября 2018
Леванте
30.09.2018, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 7 тур
2 : 1
Завершен
Алавес
19'
Джейсон
36'
А. Гарсия
5'
Р. Собрино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Алавес
Желтая карточка
А. Гарсия
90'
+4
Желтая карточка
Х. Кампанья
90'
+4
Желтая карточка
Чема
90'
+2
86'
Желтая карточка
Р. Собрино
Желтая карточка
Х. Луис Моралес
85'
Желтая карточка
Р. Рочина
80'
Желтая карточка
С. Прсич
73'
Желтая карточка
Джейсон
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
А. Гарсия
36'
ГОЛ! 1:1!
Джейсон
Пас отдал
Р. Рочина
19'
5'
ГОЛ! 0:1!
Р. Собрино
Пас отдал
И. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Ойер
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
23
Джейсон
ПВ
16
Рубен Рочина
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
18
Бурги
ЛВ
19
Ману Гарсия
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Леванте
13
Айтор
ВР
5
Чема
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
9
Рохер Марти
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
24
Джони
ЛВ
5
Дарко Брашанац
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
4-2-2-2
13
Ойер
3
Гарсия
21
Поштиго
44
Пьер
23
Кабако
20
Кампанья
14
Прсич
23
Джейсон
16
Рочина
9
Боатенг
25
Моралес
4-2-1-3
1
Пачеко
20
Агиррегабирия
5
Лагвардия
3
Марипан
5
Дуарте
19
Гарсия
17
Пина
18
Бурги
19
Собрино
11
Гомес
11
Гуидетти
Остались в запасе
Леванте
Алавес
8
Шейк Дукур
ОП
27
Мозес Саймон
ЛВ
13
Айтор
ВР
5
Чема
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
9
Рохер Марти
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
24
Джони
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
8
Шейк Дукур
ОП
27
Мозес Саймон
ЛВ
13
Айтор
ВР
5
Чема
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
9
Рохер Марти
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Остались в запасе
24
Джони
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Леванте - Алавес
7
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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