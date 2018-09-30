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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Фрайбург
Аугсбург - Фрайбург: обзор матча 30 сентября 2018
Аугсбург
30.09.2018, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 6 тур
4 : 1
Завершен
Фрайбург
19'
Каюби
34'
А. Финнбогасон
68'
А. Финнбогасон (П)
83'
А. Финнбогасон
49'
Д. Шмид (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Фрайбург
ГОЛ! 4:1!
А. Финнбогасон
Пас отдал
А. Хан
83'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Финнбогасон
68'
49'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Шмид
41'
Желтая карточка
Н. Хефлер
ГОЛ! 2:0!
А. Финнбогасон
Пас отдал
Д. Гаувелеув
34'
ГОЛ! 1:0!
Каюби
Пас отдал
М. Рихтер
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
30
Каюби
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Майк Франтц
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
33
Марко Терраццино
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Аугсбург
13
Фабиан Гифер
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
20
Феликс Гетце
ЦФ
Фрайбург
18
Флориан Кат
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Люте
30
Макс
13
Хинтереггер
6
Гаувелеув
7
Шмид
8
Хедира
30
Каюби
10
Байер
5
Рихтер
27
Финнбогасон
11
Грегоритч
3-3-1-1-2
1
Шволов
3
Хайнц
3
Линхарт
4
Кох
5
Гульде
27
Хефлер
30
Гюнтер
8
Франтц
7
Салаи
7
Нидерлехнер
33
Терраццино
Остались в запасе
Аугсбург
Фрайбург
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
28
Андре Хан
ПВ
13
Фабиан Гифер
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
20
Феликс Гетце
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
18
Флориан Кат
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Остались в запасе
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
28
Андре Хан
ПВ
13
Фабиан Гифер
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
20
Феликс Гетце
ЦФ
Остались в запасе
18
Флориан Кат
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Юлиан Шустер
Статистика матча Аугсбург - Фрайбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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