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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити
Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити: обзор матча 30 сентября 2018
Миннесота Юнайтед
30.09.2018, воскресенье, 03:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Нью-Йорк Сити
90+1'
Р. Уоллес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
Р. Уоллес
Желтая карточка
Ф. Кальво
54'
21'
Желтая карточка
А. Ринг
Начало матча
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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Нью-Йорк Сити
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