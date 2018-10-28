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    Расписание матчей 28-10-2018

    сентябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    октябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2018, 31 тур
    28 октября, воскресенье
    01:00
    Коринтианс
    2:1
    Баия
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    01:00
    Фламенго
    1:1
    Палмейрас
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    01:00
    Шапекоэнсе
    1:0
    Америка Минейро
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    04:00
    Атлетико Паранаэнсе
    2:1
    Ботафого
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    04:00
    Крузейро
    3:1
    Парана
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 12 тур
    28 октября, воскресенье
    09:00
    Енисей (мол)
    1:1
    Локомотив (мол)
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    12:00
    ЦСКА (мол)
    2:2
    Краснодар (мол)
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    13:00
    Кр. Советов (мол)
    1:2
    Зенит (мол)
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2018/2019), 16 тур
    28 октября, воскресенье
    13:00
    Челябинск
    0:0
    Нефтехимик
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    16:00
    Сызрань-2003
    1:0
    Зенит-Ижевск
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    17:00
    Волга
    0:0
    Уфа-2
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2018, 31 тур
    28 октября, воскресенье
    13:00
    Тобол
    1:0
    Астана
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 10 тур
    28 октября, воскресенье
    13:30
    Кайсериспор
    2:0
    Сивасспор
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    18:00
    Йени Малатьяспор
    2:0
    Галатасарай
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    20:30
    Фенербахче
    1:3
    Анкарагюджю
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2018/2019), 11 тур
    28 октября, воскресенье
    14:00
    Химнастик
    2:1
    Реал Ов
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    20:00
    Райо Махадаонда
    1:1
    Осасуна
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    20:00
    Эстремадура
    1:2
    Альбасете
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    22:30
    Эльче
    2:0
    Сарагоса
    Матч завершен
    Испания. Примера (2018/2019), 10 тур
    28 октября, воскресенье
    14:00
    Хетафе
    2:0
    Бетис
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    18:15
    Барселона
    5:1
    Реал
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    20:30
    Алавес
    2:1
    Вильярреал
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    22:45
    Севилья
    2:1
    Уэска
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2018/2019), 14 тур
    28 октября, воскресенье
    14:00
    Хобро
    1:0
    Вайле
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    16:00
    Рандерс
    0:2
    Эсбьерг
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    18:00
    Копенгаген
    4:2
    Орхус
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    20:00
    Ольборг
    0:1
    Вендсюссель
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2018/2019), 19 тур
    28 октября, воскресенье
    14:00
    Шинник
    1:1
    Сочи
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    14:00
    Спартак-2
    1:1
    Томь
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    15:00
    Ротор
    1:2
    Тамбов
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    16:00
    Авангард
    3:2
    Сибирь
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    16:00
    Химки
    3:2
    Чертаново
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    16:00
    Пари НН
    0:1
    СКА-Хабаровск
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    17:00
    Факел
    1:1
    Луч
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    17:00
    Зенит-2
    0:0
    Тюмень
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    17:00
    Балтика
    1:0
    Мордовия
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    17:00
    Армавир
    3:3
    Краснодар-2
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2018/2019), 12 тур
    28 октября, воскресенье
    14:00
    Енисей
    0:3
    Локомотив
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    16:30
    Ахмат
    0:0
    Динамо
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    19:00
    ЦСКА
    1:2
    Краснодар
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2018/2019), 10 тур
    28 октября, воскресенье
    14:15
    Витесс
    2:1
    Фортуна
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    16:30
    Аякс
    3:0
    Фейеноорд
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    16:30
    Виллем II
    0:1
    Утрехт
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    18:45
    АЗ Алкмаар
    2:3
    Херенвен
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2018/2019), 10 тур
    28 октября, воскресенье
    14:30
    Сассуоло
    2:2
    Болонья
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    17:00
    Дженоа
    2:2
    Удинезе
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    17:00
    Кальяри
    2:1
    Кьево
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    17:00
    СПАЛ
    0:3
    Фрозиноне
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    20:00
    Милан
    3:2
    Сампдория
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    22:30
    Наполи
    1:1
    Рома
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2018/2019), 13 тур
    28 октября, воскресенье
    15:00
    Черноморец
    0:5
    Карпаты
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    18:00
    Динамо
    0:1
    Львов
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    20:30
    Ворскла
    2:1
    Олимпик
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019), 15 тур
    28 октября, воскресенье
    15:00
    Казанка
    3:2
    Коломна
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2018, 26 тур
    28 октября, воскресенье
    15:00
    Торпедо-БелАЗ
    1:0
    Шахтер
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    17:00
    Динамо
    1:1
    Динамо-Брест
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    19:00
    Гомель
    0:1
    БАТЭ
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2018/2019), 9 тур
    28 октября, воскресенье
    15:30
    Нюрнберг
    1:1
    Айнтрахт
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    17:30
    РБ Лейпциг
    0:0
    Шальке-04
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    20:00
    Вердер
    2:6
    Байер
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2018/2019), 12 тур
    28 октября, воскресенье
    16:30
    Стандард
    1:1
    Генк
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    20:00
    Эйпен
    2:1
    Андерлехт
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    22:00
    Ваасланд-Беверен
    0:1
    Антверпен
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2018/2019), 12 тур
    28 октября, воскресенье
    16:30
    Вольфсберг
    1:0
    Санкт-Пельтен
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    16:30
    Рапид
    2:0
    Адмира
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    19:00
    ЛАСК
    3:3
    Зальцбург
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2018/2019), 10 тур
    28 октября, воскресенье
    16:30
    Бернли
    0:4
    Челси
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    16:30
    Кристал Пэлас
    2:2
    Арсенал
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    19:00
    Манчестер Юнайтед
    2:1
    Эвертон
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2018/2019), 11 тур
    28 октября, воскресенье
    17:00
    Ренн
    0:2
    Реймс
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    19:00
    Бордо
    0:1
    Ницца
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    23:00
    Марсель
    0:2
    ПСЖ
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2018/2019), 13 тур
    28 октября, воскресенье
    17:00
    Виктория
    2:1
    Словацко
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    19:00
    Яблонец
    0:0
    Слован
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2018/2019), 8 тур
    28 октября, воскресенье
    18:00
    Морейренcе
    1:0
    Маритиму
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    18:00
    Тондела
    1:2
    Витория Сетубал
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    20:30
    Порту
    2:0
    Фейренсе
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    23:00
    Спортинг
    3:0
    Боавишта
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2018/2019), 12 тур
    28 октября, воскресенье
    18:00
    Ксамакс
    1:2
    Люцерн
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    18:00
    Лугано
    2:1
    Тун
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    18:00
    Санкт-Галлен
    3:2
    Цюрих
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2018/2019), 8 тур
    28 октября, воскресенье
    18:15
    Паниониос
    2:2
    Атромитос
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    20:00
    Панетоликос
    1:1
    Астерас
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    20:30
    АЕК
    4:0
    Арис
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2018, 27 тур
    28 октября, воскресенье
    20:00
    Буде-Глимт
    1:1
    Стабек
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    20:00
    Кристиансунн
    3:2
    Сандефьорд
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    20:00
    Одд
    1:0
    Тромсе
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    20:00
    Ранхейм
    3:2
    Лиллестрем
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    20:00
    Сарпсборг 08
    2:1
    Хаугесунд
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    22:00
    Бранн
    1:2
    Русенборг
    Матч завершен
    США. МЛС 2018
    28 октября, воскресенье
    23:30
    Ванкувер Уайткепс
    2:1
    Портленд
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    23:30
    Канзаc Сити
    2:1
    Лос-Анджелес
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    23:30
    Коламбус
    3:2
    Миннесота Юнайтед
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    23:30
    Колорадо
    2:1
    Даллас
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    23:30
    Лос-Анджелес Гэлакси
    2:3
    Хьюстон
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    23:30
    Нью-Инглэнд Революшн
    1:0
    Монреаль Импакт
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    23:30
    Нью-Йорк Ред Буллз
    1:0
    Орландо Сити
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    23:30
    Нью-Йорк Сити
    3:1
    Филадельфия Юнион
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    23:30
    Сиэтл
    2:1
    Сан-Хосе
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    23:30
    Торонто
    4:1
    Атланта Юнайтед
    Матч завершен
    28 октября, воскресенье
    23:30
    Чикаго Файр
    0:0
    Ди Си Юнайтед
    Матч завершен
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