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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Бетис
Хетафе - Бетис: обзор матча 28 октября 2018
Хетафе
28.10.2018, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 10 тур
2 : 0
Завершен
Бетис
60'
Х. Молина
62'
Д. Фулкье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Бетис
90'
+2
Желтая карточка
А. Барраган
ГОЛ! 2:0!
Д. Фулкье
Пас отдал
М. Арамбарри
62'
ГОЛ! 1:0!
Х. Молина
Пас отдал
Анхель
60'
49'
Желтая карточка
Д. Ло Чельсо
Желтая карточка
Д. Суарес
38'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
9
Анхель
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Бетис
1
Жоэль
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
10
Рияд Будебуз
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
3-2-2-1-2
13
Сорья
2
Джене
6
Кабрера
5
Антунеш
20
Фулкье
22
Суарес
8
Арамбарри
88
Максимович
21
Ндиайе
19
Молина
9
Анхель
3-3-2-2
1
Жоэль
2
Манди
5
Бартра
26
Сидней
19
Барраган
10
Карвалью
23
Фирпо
20
Ло Чельсо
10
Будебуз
80
Морон
19
Санабрия
Остались в запасе
Хетафе
Бетис
14
Иван Альехо
ПВ
1
Леандро Чичисола
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
13
Пау Лопес
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
14
Такаши Инуи
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
14
Иван Альехо
ПВ
1
Леандро Чичисола
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
14
Такаши Инуи
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Хетафе - Бетис
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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