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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Анкарагюджю
Фенербахче - Анкарагюджю: обзор матча 28 октября 2018
Фенербахче
28.10.2018, воскресенье, 20:30
Турция. Суперлига, 10 тур
1 : 3
Завершен
Анкарагюджю
89'
М. Фрай
35'
Р. Фати
74'
Э. Озгенк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Анкарагюджю
ГОЛ! 1:2!
М. Фрай
89'
75'
Желтая карточка
Э. Озгенк
74'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Э. Озгенк
Желтая карточка
Я. Бензия
73'
72'
Желтая карточка
Р. Фати
Красная карточка
И. Слимани
71'
54'
Желтая карточка
Тьеви
Желтая карточка
М. Шкртел
48'
Желтая карточка
И. Кейбаши
41'
35'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фати
Желтая карточка
Х. Али Калдырым
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Яссин Бензия
АП
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Анкарагюджю
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
2
Ялчин Айхан
ЦЗ
22
Эрдем Озгенк
ЦЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
23
Тьеви
ПВ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Фенербахче
13
Диего Рейес
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
4
Алпер Потук
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
88
Йигитан Гювели
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Анкарагюджю
26
Бакари Коне
ЦЗ
14
Антон Путило
ЦП
4-1-2-1
23
Текин
12
Кейбаши
37
Шкртел
33
Али Калдырым
22
Исла
33
Нойштедтер
24
Айю
8
Бензия
19
Слимани
4-1-1
8
Пинту
2
Айхан
22
Озгенк
21
Джа-Джедже
91
Фати
23
Тьеви
Остались в запасе
Фенербахче
Анкарагюджю
13
Диего Рейес
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
4
Алпер Потук
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
88
Йигитан Гювели
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
26
Бакари Коне
ЦЗ
14
Антон Путило
ЦП
Главный тренер
Толунай Кафкас
Остались в запасе
13
Диего Рейес
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
4
Алпер Потук
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
88
Йигитан Гювели
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Остались в запасе
26
Бакари Коне
ЦЗ
14
Антон Путило
ЦП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Толунай Кафкас
Статистика матча Фенербахче - Анкарагюджю
4
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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