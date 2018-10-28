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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Вильярреал
Алавес - Вильярреал: обзор матча 28 октября 2018
Алавес
28.10.2018, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 10 тур
2 : 1
Завершен
Вильярреал
51'
Х. Кальери
90+4'
Борха
10'
Ж. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Вильярреал
ГОЛ! 2:1!
Борха
90'
+4
Желтая карточка
Р. Дуарте
73'
ГОЛ! 1:1!
Х. Кальери
Пас отдал
Джони
51'
27'
Желтая карточка
Р. Мори
10'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Морено
Пас отдал
А. Педраса
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
24
Джони
ЛВ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Санти Касорла
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
35
Сантьяго Касерес
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
19
Ману Гарсия
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Вильярреал
1
Андрес
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
16
Мануэль Итурра
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
4-2-1-3
1
Пачеко
5
Дуарте
20
Агиррегабирия
5
Лагвардия
23
Наварро
22
Вакасо
17
Пина
24
Джони
19
Собрино
9
Кальери
11
Гомес
3-2-3-1-1
1
Асенхо
23
Педраса
27
Гонсалес
26
Мори
2
Гаспар
24
Коста
8
Касорла
14
Тригерос
35
Касерес
8
Форнальс
7
Морено
Остались в запасе
Алавес
Вильярреал
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
18
Бурги
ЛВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
1
Андрес
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
18
Бурги
ЛВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Алавес - Вильярреал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
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