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    Расписание матчей 09-11-2018

    октябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    декабрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2018, 1/4 финала, ответный матч
    9 ноября, пятница
    06:30
    Сиэтл
    2:1
    (2:4)п
    Портленд
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 14 тур
    9 ноября, пятница
    13:30
    Арсенал Т (мол)
    0:0
    Анжи (мол)
    Матч завершен
    9 ноября, пятница
    14:00
    Ростов (мол)
    0:1
    Динамо (мол)
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2018, 28 тур
    9 ноября, пятница
    18:00
    Городея
    1:0
    Динамо-Брест
    Матч завершен
    9 ноября, пятница
    19:45
    Динамо
    2:0
    Слуцк
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2018/2019), 14 тур
    9 ноября, пятница
    19:30
    Арсенал
    2:0
    Анжи
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 12 тур
    9 ноября, пятница
    20:00
    Йени Малатьяспор
    5:0
    Трабзонспор
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2018/2019), 15 тур
    9 ноября, пятница
    20:00
    Млада Болеслав
    0:0
    Дукла
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2018/2019), 16 тур
    9 ноября, пятница
    21:00
    Брондбю
    2:0
    Орхус
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2018/2019), 12 тур
    9 ноября, пятница
    22:00
    Зволле
    2:3
    Виллем II
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2018/2019), 10 тур
    9 ноября, пятница
    22:00
    Морейренcе
    2:0
    Портимоненси
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2018/2019), 12 тур
    9 ноября, пятница
    22:30
    Фрозиноне
    1:1
    Фиорентина
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2018/2019), 15 тур
    9 ноября, пятница
    22:30
    Антверпен
    2:0
    Остенде
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2018/2019), 11 тур
    9 ноября, пятница
    22:30
    Ганновер-96
    2:1
    Вольфсбург
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2018/2019), 13 тур
    9 ноября, пятница
    22:45
    Абердин
    1:0
    Хиберниан
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2018/2019), 17 тур
    9 ноября, пятница
    22:45
    Шеффилд Юнайтед
    0:0
    Шеффилд Уэнсдэй
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2018/2019), 13 тур
    9 ноября, пятница
    22:45
    Лилль
    0:0
    Страсбур
    Матч завершен
    Испания. Примера (2018/2019), 12 тур
    9 ноября, пятница
    23:00
    Леванте
    1:3
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
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