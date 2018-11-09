октябрь 2018
ноябрь 2018
США. МЛС 2018, 1/4 финала, ответный матч
Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 14 тур
9 ноября, пятница
13:30
Матч завершен
9 ноября, пятница
14:00
Матч завершен
Белоруссия. Высшая лига 2018, 28 тур
Россия. Премьер-лига (2018/2019), 14 тур
Турция. Суперлига (2018/2019), 12 тур
9 ноября, пятница
20:00
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2018/2019), 15 тур
9 ноября, пятница
20:00
Матч завершен
Дания. Суперлига (2018/2019), 16 тур
Голландия. Эредивизие (2018/2019), 12 тур
Португалия. Примейра (2018/2019), 10 тур
9 ноября, пятница
22:00
Матч завершен
Италия. Серия А (2018/2019), 12 тур
9 ноября, пятница
22:30
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2018/2019), 15 тур
Германия. Бундеслига (2018/2019), 11 тур
9 ноября, пятница
22:30
Матч завершен
Шотландия. Премьер-лига (2018/2019), 13 тур
Англия. Чемпионшип (2018/2019), 17 тур
9 ноября, пятница
22:45
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2018/2019), 13 тур
Испания. Примера (2018/2019), 12 тур
9 ноября, пятница
23:00
Матч завершен