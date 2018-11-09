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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фрозиноне - Фиорентина
Фрозиноне - Фиорентина: обзор матча 09 ноября 2018
Фрозиноне
09.11.2018, пятница, 22:30
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 1
Завершен
Фиорентина
89'
А. Пинамонти
47'
М. Бенасси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрозиноне - Фиорентина
ГОЛ! 1:1!
А. Пинамонти
Пас отдал
Д. Соддимо
89'
Желтая карточка
Р. Маиелло
68'
Желтая карточка
Л. Ариаудо
48'
47'
ГОЛ! 0:1!
М. Бенасси
Пас отдал
Ф. Кьеза
Желтая карточка
Ф. Дзампано
26'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
57
Марко Спортиелло
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
20
Рай Влут
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Фиорентина
40
Альбан Лафон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
24
Марко Бенасси
ЦП
8
Жерсон
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Фрозиноне
22
Франческо Барди
ВР
23
Николо Бригенти
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
5
Мирко Гори
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Фиорентина
22
Бартломей Дронговски
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
4-3-3
57
Спортиелло
15
Ариаудо
19
Капуано
18
Гольданига
7
Дзампано
33
Бегетто
13
Чибса
8
Маиелло
9
Чиофани
10
Кэмпбелл
20
Влут
4-3-1-2
40
Лафон
2
Пеццелла
14
Уго
31
Миленкович
3
Бираги
24
Бенасси
8
Жерсон
17
Верету
14
Кьеза
18
Симеоне
7
Пьяца
Остались в запасе
Фрозиноне
Фиорентина
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
23
Николо Бригенти
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
5
Мирко Гори
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
4
Кевин Дикс
ПЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
22
Бартломей Дронговски
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
23
Николо Бригенти
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
5
Мирко Гори
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Остались в запасе
4
Кевин Дикс
ПЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
22
Бартломей Дронговски
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Фрозиноне - Фиорентина
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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