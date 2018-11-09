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Ганновер-96 - Вольфсбург
Ганновер-96 - Вольфсбург: обзор матча 09 ноября 2018
Ганновер-96
09.11.2018, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Вольфсбург
31'
Л. Майна
62'
И. Бебу (П)
82'
В. Вегхорст (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Вольфсбург
90'
+3
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
Желтая карточка
В. Антон
88'
82'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Вегхорст
Желтая карточка
Уолес
74'
Желтая карточка
М. Эссер
70'
Желтая карточка
М. Озтрзолек
65'
62'
Желтая карточка
Вилльям
ГОЛ с пенальти! 2:0!
И. Бебу
62'
ГОЛ! 1:0!
Л. Майна
Пас отдал
И. Бебу
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
2
Йосип Елец
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
15
Уолес
ЦП
37
Линтон Майна
ПВ
9
Ильяс Бебу
ПВ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
11
Ренато Штеффен
ПВ
4-2-3-1
21
Эссер
22
Озтрзолек
3
Антон
4
Корб
2
Елец
6
Бакалорж
15
Уолес
37
Майна
9
Бебу
37
Саренрен-Баце
17
Вуд
4-3-1-2
1
Кастелс
12
Вилльям
32
Тиссеран
25
Брукс
21
Руссийон
27
Арнольд
31
Герхардт
37
Реджбечай
10
Малли
10
Гинчек
9
Вегхорст
Остались в запасе
Ганновер-96
Вольфсбург
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
Главный тренер
Кристиан Тиц
7
Йосип Брекало
ЛВ
11
Ренато Штеффен
ПВ
12
Павао Перван
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Остались в запасе
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
Остались в запасе
7
Йосип Брекало
ЛВ
11
Ренато Штеффен
ПВ
12
Павао Перван
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Главный тренер
Тобиас Штробль
Статистика матча Ганновер-96 - Вольфсбург
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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