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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Хиберниан
Абердин - Хиберниан: обзор матча 09 ноября 2018
Абердин
09.11.2018, пятница, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Хиберниан
40'
Г. Маккей-Стивен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Абердин - Хиберниан
90'
Желтая карточка
М. Миллиган
ГОЛ! 1:0!
Г. Маккей-Стивен
40'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
2
Шэйлум Логан
ЦЗ
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
24
Стив Мэй
ЦФ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
Хиберниан
1
Адам Богдан
ВР
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
5
Марк Миллиган
ЦЗ
14
Выкинтас Сливка
ЦП
9
Джейми Макларен
ЦФ
22
Флориан Камбери
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Абердин
1
Томаш Черны
ВР
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
25
Стефен Глисон
ЦП
Хиберниан
1
Офир Марсиано
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
7
Дэрил Хорган
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
3-2-2-2
1
Льюис
26
Маккена
4
Шинни
2
Логан
3
Лоу
5
Девлин
11
Маккей-Стивен
38
МакГинн
21
Уилсон
24
Мэй
2-1-2
1
Богдан
4
Эмброуз
5
Миллиган
14
Сливка
22
Камбери
9
Макларен
Остались в запасе
Абердин
Хиберниан
1
Томаш Черны
ВР
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
25
Стефен Глисон
ЦП
Главный тренер
Барри Робсон
1
Офир Марсиано
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
7
Дэрил Хорган
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
1
Томаш Черны
ВР
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
25
Стефен Глисон
ЦП
Остались в запасе
1
Офир Марсиано
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
7
Дэрил Хорган
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
Главный тренер
Барри Робсон
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Абердин - Хиберниан
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
- : -
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 2
17.10.2026
Фалкирк
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
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