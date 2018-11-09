Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Шеффилд Уэнсдэй
Шеффилд Юнайтед - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 09 ноября 2018
Шеффилд Юнайтед
09.11.2018, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 17 тур
0 : 0
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Шеффилд Уэнсдэй
89'
Желтая карточка
М. Гектор
71'
Желтая карточка
Б. Беннэн
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
21
Марвин Джонсон
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
11
Леон Кларк
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
19
Лукас Жоао
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
3-2-3-2
1
Хендерсон
6
Бешам
15
Иган
5
О'Коннелл
3
Стивенс
23
Фримен
10
Норвуд
13
Флек
31
Даффи
14
Шарп
17
МакГолдрик
3-2-1-1
25
Доусон
12
Лис
6
Гектор
3
Фокс
6
Пелюпесси
3
Рич
10
Беннэн
26
Флетчер
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Уэнсдэй
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
21
Марвин Джонсон
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
11
Леон Кларк
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
33
Джо Уайлдсмит
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
19
Лукас Жоао
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
21
Марвин Джонсон
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
11
Леон Кларк
ЦФ
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
19
Лукас Жоао
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Шеффилд Уэнсдэй
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
Новости команд
Все
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Уэнсдэй
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
2025.08.01 22:42
1
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
2025.08.01 22:42
1
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
2025.05.13 11:51
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+