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    Расписание матчей 01-10-2018

    сентябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    октябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2018
    1 октября, понедельник
    00:01
    Канзаc Сити
    1:1
    Реал Солт-Лейк
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2018, 27 тур
    1 октября, понедельник
    01:00
    Сеара
    3:1
    Шапекоэнсе
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2018/2019), 14 тур
    1 октября, понедельник
    17:00
    Краснодар-2
    4:2
    Химки
    Матч завершен
    1 октября, понедельник
    18:30
    Тамбов
    3:1
    Авангард
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2018, 23 тур
    1 октября, понедельник
    18:30
    Неман
    2:0
    Гомель
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2018/2019), 5 тур
    1 октября, понедельник
    19:00
    ПАС Ламия
    0:0
    Ксанти
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2018/2019), 9 тур
    1 октября, понедельник
    19:30
    Рубин
    2:1
    Крылья Советов
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 7 тур
    1 октября, понедельник
    20:00
    Анкарагюджю
    0:1
    Антальяспор
    Матч завершен
    1 октября, понедельник
    20:00
    Истанбул Башакшехир
    1:1
    Йени Малатьяспор
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2018/2019), 11 тур
    1 октября, понедельник
    20:00
    Нордшелланд
    4:1
    Сендерийск
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2018, 24 тур
    1 октября, понедельник
    20:00
    Тромсе
    2:1
    Бранн
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2018/2019), 7 тур
    1 октября, понедельник
    21:30
    Сампдория
    2:1
    СПАЛ
    Матч завершен
    Испания. Примера (2018/2019), 7 тур
    1 октября, понедельник
    22:00
    Сельта
    1:1
    Хетафе
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2018/2019), 7 тур
    1 октября, понедельник
    22:00
    Борнмут
    2:1
    Кристал Пэлас
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2018/2019), 6 тур
    1 октября, понедельник
    22:15
    Авеш
    3:0
    Портимоненси
    Матч завершен
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