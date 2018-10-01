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Борнмут - Кристал Пэлас
Борнмут - Кристал Пэлас: обзор матча 01 октября 2018
Борнмут
01.10.2018, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
5'
Д. Брукс
87'
Д. Станислас (П)
55'
П. ван Анхолт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Кристал Пэлас
Желтая карточка
Р. Фрейзер
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
Д. Томкинс
Желтая карточка
Ж. Лерма
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
Ш. Куяте
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Станислас
87'
86'
Желтая карточка
М. Сахо
76'
Желтая карточка
Э. Таунсенд
55'
ГОЛ! 1:1!
П. ван Анхолт
Пас отдал
В. Заа
Желтая карточка
Д. Брукс
29'
ГОЛ! 1:0!
Д. Брукс
Пас отдал
К. Уилсон
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
7
Макс Майер
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
16
Эндрю Сурман
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
8
Шейку Куяте
ОП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
4-2-2-2
31
Бегович
27
Кук
15
Аке
2
Фрэнсис
15
Смит
8
Лерма
10
Кук
10
Фрейзер
7
Брукс
9
Уилсон
7
Кинг
4-2-3-1
13
Хеннесси
29
Ван-Биссака
5
Томкинс
12
Сахо
15
ван Анхолт
11
МакАртур
19
Миливойевич
25
Таунсенд
7
Майер
10
Заа
10
Айю
Остались в запасе
Борнмут
Кристал Пэлас
19
Джуниор Станислас
ЛВ
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
13
Висенте Гуаита
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
8
Шейку Куяте
ОП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
19
Джуниор Станислас
ЛВ
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
8
Шейку Куяте
ОП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Борнмут - Кристал Пэлас
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
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