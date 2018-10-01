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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Хетафе
Сельта - Хетафе: обзор матча 01 октября 2018
Сельта
01.10.2018, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 7 тур
1 : 1
Завершен
Хетафе
33'
М. Гомес
78'
Х. Мата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Хетафе
Желтая карточка
У. Мальо
90'
+1
Желтая карточка
Я. Аспас
82'
82'
Желтая карточка
Ф. Портильо
78'
ГОЛ! 1:1!
Х. Мата
Пас отдал
А. Ндиайе
ГОЛ! 1:0!
М. Гомес
Пас отдал
У. Мальо
33'
20'
Желтая карточка
Б. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
8
Матиас Йенсен
ВР
1
Серхио Альварес
ВР
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
5
Окай Йокушлу
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
4-2-1-2
8
Йенсен
14
Ронкалья
6
Алонсо
22
Кабрал
22
Мальо
8
Бельтран
68
Лоботка
10
Мендес
10
Аспас
9
Гомес
4-2-2-2
13
Сорья
22
Суарес
18
Гонсалес
5
Антунеш
2
Джене
88
Максимович
8
Арамбарри
20
Портильо
21
Ндиайе
19
Молина
9
Анхель
Остались в запасе
Сельта
Хетафе
17
Софьян Буфал
ЛВ
36
Рубен Бланко
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
1
Леандро Чичисола
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
17
Софьян Буфал
ЛВ
36
Рубен Бланко
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Сельта - Хетафе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Балаидос
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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