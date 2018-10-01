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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - СПАЛ
Сампдория - СПАЛ: обзор матча 01 октября 2018
Сампдория
01.10.2018, понедельник, 21:30
Италия. Серия А, 7 тур
2 : 1
Завершен
СПАЛ
25'
К. Линетти
60'
Г. Дефрель
21'
А. Палоски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - СПАЛ
90'
Желтая карточка
А. Петанья
Желтая карточка
Д. Прат
70'
ГОЛ! 2:1!
Г. Дефрель
Пас отдал
Ф. Квальярелла
60'
Желтая карточка
Н. Мурру
49'
Желтая карточка
А. Экдаль
40'
40'
Желтая карточка
Э. Луис
37'
Желтая карточка
Фелипе
ГОЛ! 1:1!
К. Линетти
Пас отдал
Ф. Квальярелла
25'
21'
ГОЛ! 0:1!
А. Палоски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
25
Эвертон Луис
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Сампдория
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Джакопо Сала
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
СПАЛ
1
Демба Тиам
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
34
Франческо Викари
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
4-4-2
25
Аудеро
29
Мурру
2
Андерсен
26
Тонелли
18
Берешиньски
8
Баррето
8
Экдаль
26
Прат
17
Линетти
92
Дефрель
27
Квальярелла
3-2-3-2
1
Гомис
5
Джуру
27
Фелипе
15
Сионек
29
Лаццари
4
Коста
28
Скьяттарелла
25
Луис
10
Валоти
37
Петанья
9
Палоски
Остались в запасе
Сампдория
СПАЛ
7
Джакопо Сала
ЦП
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Роналду Виейра
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
1
Демба Тиам
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
34
Франческо Викари
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Роналду Виейра
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Остались в запасе
1
Демба Тиам
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
34
Франческо Викари
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Статистика матча Сампдория - СПАЛ
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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