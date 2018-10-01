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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Йени Малатьяспор
Истанбул Башакшехир - Йени Малатьяспор: обзор матча 01 октября 2018
Истанбул Башакшехир
01.10.2018, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Йени Малатьяспор
71'
Э. Вишча
30'
Х. Бутаиб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Йени Малатьяспор
ГОЛ! 1:1!
Э. Вишча
Пас отдал
И. Кахведжи
71'
Желтая карточка
М. Текдемир
64'
Желтая карточка
Э. Адебайор
36'
30'
ГОЛ! 0:1!
Х. Бутаиб
Пас отдал
А. Мина
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Йени Малатьяспор
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
30
Артуро Мина
ЦЗ
12
Гильерме
АП
29
Халид Бутаиб
ЦФ
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Йени Малатьяспор
70
Салли Муниру
ЦП
22
Иссиар Диа
ЦФ
3-2-3-1-1
34
Гюнок
24
Епуряну
3
Клиши
21
Текдемир
3
Да Кошта
80
Кайсара
17
Кахведжи
8
Моссоро
11
Фрей
10
Вишча
25
Адебайор
2-1-2
9
Алексич
30
Мина
12
Гильерме
10
Бюйюк
29
Бутаиб
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Йени Малатьяспор
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
70
Салли Муниру
ЦП
22
Иссиар Диа
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Остались в запасе
70
Салли Муниру
ЦП
22
Иссиар Диа
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Йени Малатьяспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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