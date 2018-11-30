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    Расписание матчей 30-11-2018

    октябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    декабрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2018, 1/2 финала, ответный матч
    30 ноября, пятница
    03:30
    Нью-Йорк Ред Буллз
    1:0
    Атланта Юнайтед
    Матч завершен
    30 ноября, пятница
    05:30
    Канзаc Сити
    2:3
    Портленд
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 16 тур
    30 ноября, пятница
    12:00
    Оренбург (мол)
    0:3
    Кр. Советов (мол)
    Матч завершен
    30 ноября, пятница
    15:00
    Енисей (мол)
    0:0
    Ахмат (мол)
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2018/2019), 16 тур
    30 ноября, пятница
    19:30
    Рубин
    1:1
    Динамо
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 14 тур
    30 ноября, пятница
    20:00
    Коньяспор
    2:0
    Аланьяспор
    Матч завершен
    30 ноября, пятница
    20:00
    Ризеспор
    1:1
    Анкарагюджю
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2018/2019), 17 тур
    30 ноября, пятница
    20:00
    Теплице
    1:0
    Слован
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2018/2019), 18 тур
    30 ноября, пятница
    21:00
    Эсбьерг
    1:4
    Ольборг
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2018/2019), 14 тур
    30 ноября, пятница
    22:00
    Экселсиор
    3:3
    Утрехт
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2018/2019), 17 тур
    30 ноября, пятница
    22:30
    Локерен
    2:2
    Гент
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2018/2019), 13 тур
    30 ноября, пятница
    22:30
    Фортуна
    0:1
    Майнц
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2018/2019), 15 тур
    30 ноября, пятница
    22:45
    Сент-Этьен
    3:0
    Нант
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2018/2019), 16 тур
    30 ноября, пятница
    23:00
    Сарагоса
    0:1
    Кадис
    Матч завершен
    Испания. Примера (2018/2019), 14 тур
    30 ноября, пятница
    23:00
    Райо Вальекано
    1:0
    Эйбар
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2018/2019), 14 тур
    30 ноября, пятница
    23:00
    Кардифф
    2:1
    Вулверхэмптон
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2018/2019), 11 тур
    30 ноября, пятница
    23:30
    Санта-Клара
    2:3
    Белененсеш
    Матч завершен
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