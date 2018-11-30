октябрь 2018
ноябрь 2018
США. МЛС 2018, 1/2 финала, ответный матч
30 ноября, пятница
03:30
Матч завершен
30 ноября, пятница
05:30
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 16 тур
30 ноября, пятница
12:00
Матч завершен
30 ноября, пятница
15:00
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2018/2019), 16 тур
Турция. Суперлига (2018/2019), 14 тур
30 ноября, пятница
20:00
Матч завершен
30 ноября, пятница
20:00
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2018/2019), 17 тур
Дания. Суперлига (2018/2019), 18 тур
Голландия. Эредивизие (2018/2019), 14 тур
Бельгия. Про-Лига (2018/2019), 17 тур
Германия. Бундеслига (2018/2019), 13 тур
Франция. Лига 1 (2018/2019), 15 тур
30 ноября, пятница
22:45
Матч завершен
Испания. Сегунда (2018/2019), 16 тур
Испания. Примера (2018/2019), 14 тур
30 ноября, пятница
23:00
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2018/2019), 14 тур
30 ноября, пятница
23:00
Матч завершен
Португалия. Примейра (2018/2019), 11 тур
30 ноября, пятница
23:30
Матч завершен