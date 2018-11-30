Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Портленд
Канзаc Сити - Портленд: обзор матча 30 ноября 2018
Канзаc Сити
30.11.2018, пятница, 05:30
США. МЛС, 1/2 финала
2 : 3
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Портленд
61'
Д. Валери
90+9'
Д. Валери
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Канзаc Сити - Портленд
90'
+9
ГОЛ! 0:2!
Д. Валери
Пас отдал
Д. Чара
90'
+7
Желтая карточка
Д. Асприлья
77'
Желтая карточка
Д. Чара
61'
ГОЛ! 0:1!
Д. Валери
45'
+5
Желтая карточка
Д. Гусман
17'
Желтая карточка
З. Валентин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Тимоти Мелия
ВР
3
Айк Опара
ЦЗ
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
15
Сет Синович
ЦЗ
8
Грэм Зуси
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
21
Фелипе Гутьеррес
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
Главный тренер
Питер Вермес
Портленд
24
Джефф Аттинелла
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
16
Зарек Валентин
ЦЗ
6
Давид Гусман
ЦП
8
Диего Валери
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
24
Энди Поло
ПВ
Главный тренер
Фил Невилл
Канзаc Сити
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
14
Хири Шелтон
ЦФ
11
Кристиан Немет
ЦФ
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
16
Лукас Мелано
ЦФ
3-4
29
Мелия
3
Опара
5
Бислер
15
Синович
8
Зуси
21
Гутьеррес
77
Расселл
15
Эспиноза
3-3-1
24
Аттинелла
24
Риджуэлл
28
Туилома
16
Валентин
6
Гусман
8
Валери
21
Чара
24
Поло
Остались в запасе
Канзаc Сити
Портленд
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
14
Хири Шелтон
ЦФ
11
Кристиан Немет
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
12
Стив Кларк
ВР
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
16
Лукас Мелано
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
14
Хири Шелтон
ЦФ
11
Кристиан Немет
ЦФ
Остались в запасе
12
Стив Кларк
ВР
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
16
Лукас Мелано
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Канзаc Сити - Портленд
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
Спортинг Парк
Новости команд
Все
Канзаc Сити
Портленд
Российский игрок покинул клуб МЛС
20 ноября
3
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
5 ноября
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
31 августа
Российский игрок покинул клуб МЛС
20 ноября
3
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
5 ноября
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
31 августа
У Месси 5+5 в 4 последних матчах в МЛС, российский игрок отметился первым ассистом в сезоне
18 мая
Команда Абаскаля потерпела 3 поражения в 4 матчах под руководством испанца
2025.07.31 10:38
8
МЛС. «Интер Майами» с Месси не забил «Чикаго Файр», Шапи отметился голом в матче с «Портлендом»
2025.04.14 07:47
Шапи забил дебютный гол в МЛС
2025.04.13 21:55
МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию в матче с «Портлендом»
2019.08.03 13:23
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+