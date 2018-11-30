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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Аланьяспор
Коньяспор - Аланьяспор: обзор матча 30 ноября 2018
Коньяспор
30.11.2018, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Аланьяспор
52'
А. Яхович (П)
67'
Й. Йонссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Аланьяспор
Желтая карточка
Н. Скубич
70'
ГОЛ! 2:0!
Й. Йонссон
67'
Желтая карточка
А. Яхович
58'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Яхович
52'
51'
Желтая карточка
И. Сакей
Желтая карточка
Ф. Дианье
49'
49'
Желтая карточка
Ч. Гюльселам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
89
Нейц Скубич
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
27
Дени Милошевич
ЦП
12
Абду Траоре
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Аланьяспор
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
10
Джалма
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
20
Ведат Бора
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Аланьяспор
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
4-1-3-1
1
Киринтили
89
Скубич
87
Озторун
42
Саинер
3
Дианье
16
Йонссон
27
Милошевич
12
Траоре
8
Евтович
18
Яхович
4-2-2
21
Н'Сакаля
33
Цавеллас
2
Байано
8
Маниатис
5
Сакей
6
Гюльселам
10
Джалма
61
Сиссе
Остались в запасе
Коньяспор
Аланьяспор
7
Морике Фофана
ЛВ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
20
Ведат Бора
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
7
Морике Фофана
ЛВ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
20
Ведат Бора
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Остались в запасе
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Коньяспор - Аланьяспор
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Информация о матче
Стадион:
Конья
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