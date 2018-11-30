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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Динамо
Рубин - Динамо: обзор матча 30 ноября 2018
Рубин
30.11.2018, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
69'
Е. Луценко (АГ)
86'
В. Грулев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Динамо
Замена
А. Сагитов
️️️️
Х. Байрамян
90'
86'
ГОЛ! 1:1!
В. Грулев
Пас отдал
Е. Луценко
Замена
Д. Полоз
️️️️
С. Азмун
84'
77'
Замена
В. Грулев
️️️️
Ф. Черных
Желтая карточка
В. Гранат
72'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Е. Луценко
69'
64'
Замена
Д. Липовой
️️️️
М. Кардозу
Желтая карточка
С. Азмун
52'
30'
Желтая карточка
И. Темников
24'
Желтая карточка
А. Козлов
19'
Замена
И. Темников
️️️️
В. Рыков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
32
Иван Коновалов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
5
Владимир Москвичев
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
11
Федор Черных
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Рубин
1
Тимур Акмурзин
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
70
Раиль Абдуллин
ПАЗ
81
Реза Шекари
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
20
Артур Сагитов
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
3-2-2-1-1
32
Коновалов
44
Навас
28
Сорокин
22
Уремович
13
Калинин
19
Устинов
28
Могилевец
92
Подберезкин
19
Байрамян
20
Азмун
4-1-2-1-2
1
Шунин
34
Козлов
8
Хольмен
44
Рыков
44
Шунич
5
Москвичев
23
Соснин
22
Жоаозиньо
20
Кардозу
48
Луценко
11
Черных
20
Азмун
7
Полоз
7
Полоз
20
Азмун
19
Байрамян
20
Сагитов
20
Сагитов
19
Байрамян
20
Кардозу
9
Липовой
9
Липовой
20
Кардозу
11
Черных
27
Грулев
27
Грулев
11
Черных
44
Рыков
11
Темников
11
Темников
44
Рыков
Остались в запасе
Рубин
Динамо
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
81
Реза Шекари
ЛВ
1
Тимур Акмурзин
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
70
Раиль Абдуллин
ПАЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
Главный тренер
Курбан Бердыев
31
Игорь Лещук
ВР
8
Кирилл Панченко
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
81
Реза Шекари
ЛВ
1
Тимур Акмурзин
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
70
Раиль Абдуллин
ПАЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
8
Кирилл Панченко
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Рубин - Динамо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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