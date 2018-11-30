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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фортуна - Майнц
Фортуна - Майнц: обзор матча 30 ноября 2018
Фортуна
30.11.2018, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Майнц
67'
Ж. Матета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Майнц
87'
Желтая карточка
Д. Донати
67'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Матета
Пас отдал
Р. Квайсон
Желтая карточка
Р. Бормут
44'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Михаэль Ренсинг
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
7
Оливер Финк
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
25
Пьер Кунде
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
19
Робин Квайсон
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Фортуна
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Майнц
42
Александер Хак
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Карим Онисиво
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Ренсинг
32
Бормут
35
Камински
25
Циммерманн
17
Гисельман
8
Циммер
7
Финк
13
Бодзек
7
Штегер
14
Лукебакио
10
Хеннингс
4-1-2-1-2
27
Центнер
18
Бросински
19
Ниахате
16
Белл
24
Мартин
5
Гбамен
25
Кунде
46
Латца
14
Бутьюс
14
Матета
19
Квайсон
Остались в запасе
Фортуна
Майнц
14
Бенито Раман
ЦФ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
42
Александер Хак
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Карим Онисиво
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
14
Бенито Раман
ЦФ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Остались в запасе
42
Александер Хак
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Карим Онисиво
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Фортуна - Майнц
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
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