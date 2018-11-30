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Кардифф - Вулверхэмптон
Кардифф - Вулверхэмптон: обзор матча 30 ноября 2018
Кардифф
30.11.2018, пятница, 23:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
65'
А. Гуннарссон
77'
Д. Хойлетт
18'
М. Доэрти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Вулверхэмптон
82'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Р. Винагре
ГОЛ! 2:1!
Д. Хойлетт
77'
Замена
К. Харрис
️️️️
Г. Артер
76'
73'
Замена
М. Гиббс-Уайт
️️️️
А. Траоре
Желтая карточка
К. Патерсон
71'
66'
Желтая карточка
Р. Сайсс
66'
Замена
Д. Жота
️️️️
Э. Кошта
Замена
Б. Рид
️️️️
Д. Мерфи
66'
ГОЛ! 1:1!
А. Гуннарссон
Пас отдал
Ш. Моррисон
65'
61'
Желтая карточка
Р. Невеш
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Доэрти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
14
Бобби Рид
АП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
4-5-1
13
Этеридж
13
Патерсон
23
Моррисон
14
Бамба
5
Экюэль-Манга
6
Камараса
32
Роллс
31
Артер
30
Хойлетт
5
Гуннарссон
23
Мерфи
3-3-1-1-2
1
Патрисиу
15
Коди
30
Боли
2
Доэрти
29
Сайсс
21
Невеш
19
Винагре
8
Моутинью
24
Траоре
11
Кошта
9
Хименес
31
Артер
40
Харрис
40
Харрис
31
Артер
23
Мерфи
14
Рид
14
Рид
23
Мерфи
11
Кошта
20
Жота
20
Жота
11
Кошта
24
Траоре
10
Гиббс-Уайт
10
Гиббс-Уайт
24
Траоре
19
Винагре
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
19
Винагре
Остались в запасе
Кардифф
Вулверхэмптон
12
Алекс Смитис
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
26
Джон Радди
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Кардифф - Вулверхэмптон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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