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    Расписание матчей 26-11-2018

    октябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    декабрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2018, 37 тур
    26 ноября, понедельник
    00:01
    Америка Минейро
    1:0
    Баия
    Матч завершен
    26 ноября, понедельник
    00:01
    Интернасьонал
    2:0
    Флуминенсе
    Матч завершен
    26 ноября, понедельник
    00:01
    Коринтианс
    0:0
    Шапекоэнсе
    Матч завершен
    США. МЛС 2018, 1/2 финала, первый матч
    26 ноября, понедельник
    01:00
    Атланта Юнайтед
    3:0
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Матч завершен
    26 ноября, понедельник
    03:30
    Портленд
    0:0
    Канзаc Сити
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 13 тур
    26 ноября, понедельник
    20:00
    Гезтепе
    0:2
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2018/2019), 11 тур
    26 ноября, понедельник
    20:30
    Паниониос
    1:0
    ПАС Ламия
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2018/2019), 17 тур
    26 ноября, понедельник
    21:00
    Орхус
    1:2
    Хорсенс
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2018/2019), 13 тур
    26 ноября, понедельник
    22:30
    Кальяри
    0:0
    Торино
    Матч завершен
    Испания. Примера (2018/2019), 13 тур
    26 ноября, понедельник
    23:00
    Реал Сосьедад
    2:1
    Сельта
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2018/2019), 13 тур
    26 ноября, понедельник
    23:00
    Бернли
    1:2
    Ньюкасл
    Матч завершен
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