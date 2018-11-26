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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Сельта
Реал Сосьедад - Сельта: обзор матча 26 ноября 2018
Реал Сосьедад
26.11.2018, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 13 тур
2 : 1
Завершен
Сельта
37'
М. Оярсабаль
47'
Д. Зурутуса
82'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Сельта
Желтая карточка
М. Оярсабаль
90'
+2
Желтая карточка
С. Рамирес
89'
87'
Желтая карточка
М. Гомес
82'
ГОЛ! 2:1!
М. Гомес
Пас отдал
Б. Мендес
76'
Желтая карточка
Д. Юнка
ГОЛ! 2:0!
Д. Зурутуса
Пас отдал
А. Янузай
47'
ГОЛ! 1:0!
М. Оярсабаль
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
17
Давид Зурутуса
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Мигел Кардозу
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Андони Горосабель
ПЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
77
Пионе Систо
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
3-2-1-2-2
13
Мойя
5
Субельдия
3
Льоренте
15
Морено
19
Эрнандес
2
Сальдуа
17
Зурутуса
21
Оярсабаль
24
Янузай
12
Виллиан Жозе
7
Хуанми
4-3-2-1
1
Альварес
20
Васкес
4
Костас
14
Араужо
17
Юнка
19
Санчес
5
Йокушлу
17
Юлсагер
10
Мендес
7
Мор
10
Аспас
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Сельта
2
Андони Горосабель
ПЗ
28
Херонимо Рульи
ВР
14
Рубен Пардо
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
17
Софьян Буфал
ЛВ
36
Рубен Бланко
ВР
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
77
Пионе Систо
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Мигел Кардозу
Остались в запасе
2
Андони Горосабель
ПЗ
28
Херонимо Рульи
ВР
14
Рубен Пардо
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Остались в запасе
17
Софьян Буфал
ЛВ
36
Рубен Бланко
ВР
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
77
Пионе Систо
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Мигел Кардозу
Статистика матча Реал Сосьедад - Сельта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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