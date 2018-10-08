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    Расписание матчей 08-10-2018

    сентябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    октябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
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    Греция. Суперлига (2018/2019), 6 тур
    8 октября, понедельник
    19:00
    Ксанти
    1:0
    Ларисса
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2018/2019), 8 тур
    8 октября, понедельник
    21:00
    Райо Махадаонда
    2:1
    Спортинг
    Матч завершен
    8 октября, понедельник
    22:00
    Сарагоса
    1:1
    Осасуна
    Матч завершен
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