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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Райо Махадаонда - Спортинг
Райо Махадаонда - Спортинг: обзор матча 08 октября 2018
Райо Махадаонда
08.10.2018, понедельник, 21:00
Испания. Сегунда, 8 тур
2 : 1
Завершен
Спортинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Махадаонда - Спортинг
Желтая карточка
Ф. Варела
87'
63'
Желтая карточка
Р. Канелья
31'
Желтая карточка
А. Соуза
Желтая карточка
Верса
12'
Начало матча
Статистика матча Райо Махадаонда - Спортинг
7
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
3
Матчи команд
Райо Махадаонда
Испания. Кубок, 1/64 финала
Райо Махадаонда
1 : 4
28.10.2025
Талавера
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
3 : 1
13.11.2022
Райо Махадаонда
Испания. Кубок, 1/16 финала
Райо Махадаонда
0 : 5
06.01.2022
Атлетико
Испания. Кубок, 2 раунд
Райо Махадаонда
1 : 0
14.12.2021
Малага
Испания. Кубок, 1 раунд
Эльденсе
0 : 1
02.12.2021
Райо Махадаонда
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Стадион:
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Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
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22 сентября
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