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август 2018
сентябрь 2018
Товарищеские матчи. Сборные 2018
Япония
3 : 0
Коста-Рика
Завершен
Польша
1 : 1
Ирландия
Завершен
Северная Ирландия
3 : 0
Израиль
Завершен
Англия
1 : 0
Швейцария
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа A2, 2 тур
Исландия
0 : 3
Бельгия
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа A4, 2 тур
Испания
6 : 0
Хорватия
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа B3, 2 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
Австрия
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа C2, 2 тур
Венгрия
2 : 1
Греция
Завершен
Финляндия
1 : 0
Эстония
Завершен
Бразилия. Серия А 2018, 24 тур
Атлетико Минейро
3 : 1
Атлетико Паранаэнсе
Завершен