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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Япония - Коста-Рика
Япония - Коста-Рика: обзор матча 11 сентября 2018
Япония
11.09.2018, вторник, 13:20
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Коста-Рика
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Япония - Коста-Рика
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Япония
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
3 : 1
02.06.2026
Коста-Рика
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0 : 5
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