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Расписание матчей
Лига наций
Исландия - Бельгия
Исландия - Бельгия: обзор матча 11 сентября 2018
Исландия
11.09.2018, вторник, 21:45
Лига наций, группа A2, 2 тур
0 : 3
Завершен
Бельгия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Исландия - Бельгия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Исландия
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Стадион:
Лаугардалсвеллур
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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