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    Расписание матчей 08-08-2018

    июль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    август 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    сентябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Предыдущий день Следующий день
    Международный кубок чемпионов 2018
    8 августа, среда
    03:00
    Реал
    2:1
    Рома
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2018/2019), 5 тур
    8 августа, среда
    15:00
    Томь
    1:1
    Балтика
    Матч завершен
    8 августа, среда
    16:30
    Спартак-2
    2:1
    Факел
    Матч завершен
    8 августа, среда
    17:00
    Тюмень
    1:1
    СКА-Хабаровск
    Матч завершен
    8 августа, среда
    17:00
    Зенит-2
    1:4
    Сочи
    Матч завершен
    8 августа, среда
    17:00
    Шинник
    0:1
    Химки
    Матч завершен
    8 августа, среда
    18:30
    Авангард
    1:0
    Ротор
    Матч завершен
    8 августа, среда
    18:30
    Тамбов
    1:2
    Краснодар-2
    Матч завершен
    8 августа, среда
    19:00
    Мордовия
    3:0
    Сибирь
    Матч завершен
    8 августа, среда
    19:00
    Пари НН
    0:0
    Луч
    Матч завершен
    8 августа, среда
    19:30
    Чертаново
    1:1
    Армавир
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2018/2019), 3 раунд, первый матч
    8 августа, среда
    20:00
    Зальцбург
    3:0
    Шкендия
    Матч завершен
    8 августа, среда
    20:00
    ПАОК
    3:2
    Спартак
    Матч завершен
    8 августа, среда
    21:45
    Селтик
    1:1
    АЕК
    Матч завершен
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