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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Авангард - Ротор
Авангард - Ротор: обзор матча 08 августа 2018
Авангард
08.08.2018, среда, 18:30
Россия. ФНЛ, 5 тур
1 : 0
Завершен
Ротор
39'
В. Стеклов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Авангард - Ротор
90'
+1
Вторая желтая
А. Байрыев
Замена
А. Войнов
️️️️
М. Земсков
90'
+1
Замена
В. Руденко
️️️️
А. Касьян
89'
Желтая карточка
К. Гоцук
88'
Замена
Д. Синяев
️️️️
И. Альшин
87'
Замена
А. Федчук
️️️️
Р. Акбашев
76'
74'
Желтая карточка
А. Байрыев
Желтая карточка
И. Альшин
74'
72'
Замена
Е. Чабанов
️️️️
Д. Якуба
Желтая карточка
Д. Коробов
67'
66'
Замена
А. Попов
️️️️
К. Муллин
60'
Замена
А. Мязин
️️️️
И. Абдулавов
44'
Желтая карточка
Д. Якуба
ГОЛ! 1:0!
В. Стеклов
39'
Желтая карточка
В. Стеклов
37'
Желтая карточка
Р. Акбашев
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авангард
13
Никита Чагров
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
8
Михаил Земсков
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Ротор
1
Александр Фильцов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
30
Алексей Друзин
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
24
Александр Коротаев
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Авангард
1
Александр Саутин
ВР
22
Александр Войнов
ЦЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
17
Денис Синяев
АП
19
Владислав Руденко
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
Ротор
22
Мирослав Лобанцев
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
10
Евгений Чабанов
ЛВ
22
Юрий Завезен
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
87
Андрей Мязин
ЦФ
4-2-2-2
13
Чагров
71
Багаев
93
Бурнаш
24
Гоцук
5
Никитин
99
Акбашев
20
Стеклов
7
Коробов
10
Альшин
19
Касьян
8
Земсков
4-1-2-3
1
Фильцов
7
Маляров
28
Байрыев
5
Эдиев
8
Бугаев
8
Якуба
30
Друзин
84
Воробьев
99
Абдулавов
9
Муллин
24
Коротаев
8
Земсков
22
Войнов
22
Войнов
8
Земсков
19
Касьян
19
Руденко
19
Руденко
19
Касьян
10
Альшин
17
Синяев
17
Синяев
10
Альшин
99
Акбашев
10
Федчук
10
Федчук
99
Акбашев
8
Якуба
10
Чабанов
10
Чабанов
8
Якуба
9
Муллин
18
Попов
18
Попов
9
Муллин
99
Абдулавов
87
Мязин
87
Мязин
99
Абдулавов
Остались в запасе
Авангард
Ротор
20
Константин Ковалев
ПЗ
1
Александр Саутин
ВР
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
3
Константин Щербаков
ПЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
52
Владимир Лобкарев
ПВ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
22
Юрий Завезен
ПП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
20
Константин Ковалев
ПЗ
1
Александр Саутин
ВР
77
Роман Минаев
ЦФ
Остались в запасе
3
Константин Щербаков
ПЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
52
Владимир Лобкарев
ПВ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
22
Юрий Завезен
ПП
Главный тренер
Игорь Беляев
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Авангард - Ротор
5
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
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