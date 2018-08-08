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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Селтик - АЕК
Селтик - АЕК: обзор матча 08 августа 2018
Селтик
08.08.2018, среда, 21:45
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
АЕК
17'
К. МакГрегор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - АЕК
68'
Желтая карточка
М. Оиконому
Желтая карточка
К. Айер
49'
ГОЛ! 1:0!
К. МакГрегор
Пас отдал
К. Тирни
17'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Том Рогич
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
АЕК
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
10
Марко Ливайя
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
АЕК
23
Никлас Хульт
ЛЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
4-3-2-1
1
Гордон
63
Тирни
20
Айер
13
Хендри
23
Лустиг
10
Нтчам
8
Браун
42
МакГрегор
7
Рогич
49
Форрест
29
Эдуард
3-2
22
Лопеш
6
Оиконому
2
Бакакис
15
Бойе
10
Ливайя
Остались в запасе
Селтик
АЕК
19
Скотт Бэйн
ВР
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
23
Никлас Хульт
ЛЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Остались в запасе
23
Никлас Хульт
ЛЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Селтик - АЕК
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 0
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
5 : 1
20.10.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
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