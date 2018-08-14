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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
АЕК - Селтик
АЕК - Селтик: обзор матча 14 августа 2018
АЕК
14.08.2018, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Селтик
50'
М. Ливайя
78'
С. Синклейр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Селтик
Желтая карточка
П. Манталос
90'
78'
ГОЛ! 1:1!
С. Синклейр
Пас отдал
К. МакГрегор
68'
Желтая карточка
С. Браун
ГОЛ! 1:0!
М. Ливайя
50'
Желтая карточка
М. Ливайя
42'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
23
Никлас Хульт
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
42
Каллум МакГрегор
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
7
Том Рогич
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
АЕК
15
Урош Чосич
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
3-1-1
23
Хульт
2
Бакакис
6
Оиконому
9
Бакасетас
10
Ливайя
4-3-2-1
1
Гордон
23
Лустиг
55
Шимунович
13
Хендри
63
Тирни
42
МакГрегор
8
Браун
10
Нтчам
49
Форрест
7
Рогич
29
Гриффитс
Остались в запасе
АЕК
Селтик
15
Урош Чосич
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
19
Скотт Бэйн
ВР
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
15
Урош Чосич
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча АЕК - Селтик
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 0
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
5 : 1
20.10.2026
АЕК
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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